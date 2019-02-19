Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Kocaeli
Kocaeli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kocaeli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kocaeli'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Tahir Büyükakın (Cumhur İttifakı)
Başiskele: Mehmet Yasin Özlü (Cumhur İttifakı)
Çayırova: Bünyamin Çiftçi (Cumhur İttifakı)
Darıca: Muzaffer Bıyık (Cumhur İttifakı)
Derince: Zeki Aygün (Cumhur İttifakı)
Dilovası: Hamza Şayir (Cumhur İttifakı)
Gebze: Zinnur Büyükgöz (Cumhur İttifakı)
Gölcük: Ali Yıldırım Sezer (Cumhur İttifakı)
İzmit: Azize Sibel Gönül (Cumhur İttifakı)
Kandıra: Adnan Turan (Cumhur İttifakı)
Karamürsel: İsmail Yıldırım (Cumhur İttifakı)
Kartepe: Muhammet Mustafa Kocaman (Cumhur İttifakı)
Körfez: Şener Söğüt (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Çayırova: Selahattin Kaya
Darıca: Yakup Törk
Derince: Sertif Gökçe
Gebze: Recep Dursun
Gölcük: İsmet İşeri
İzmit: Fatma Kaplan Hürriyet (Millet İttifakı)
Karamürsel: Ahmet Çalık
Kartepe: Cumhur Karakadılar
Halkların Demokratik Partisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Züleyha Gülüm
Körfez: Selda İlgün
İYİ Parti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Serdar Kaman (Millet İttifakı)
Çayırova: İlhami Bayrak
Kandıra: Ercüment Şahin
Körfez: Salih Recep Şirin
Başiskele: Rıza Güven Usta
Saadet Partisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Birol Aydın
Başiskele: Zafer Mutlu
Çayırova: Yusuf Aksu
Darıca: Selim Çetinkaya
Derince: Halil Kayın
Dilovası: Ercan Dalkılıç
Gebze: Burcu Çetinkaya
Gölcük: Nihat Yıldız
İzmit: Ahmet Özen
Kandıra: Ramazan Arslan
Karamürsel: Mehmet Özalay
Kartepe: İbrahim Bıyıklı
Körfez: Recep Sarıdoğan
Demokrat Parti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Nail Baki
İzmit: İsmail Yazgan
Kartepe: Ahmet Kerim Kıvanç
Kandıra: Arzu Aykanat Çakan
Başiskele: Halil Kurt
Gölcük: Ahmet Erman
Karamürsel: Atilla Hatipoğlu
Derince: Sebahattin Aydın
Körfez: Hülya Uluzman
Dilovası: Üzeyir Mert
Gebze: Rasim Arslan
Darıca: Mehmet Davutoğlu
Çayırova: Hüseyin Babaoğlu
Demokratik Sol Parti
Kandıra: İdris Demir
Başiskele: Mahir Tanta
İzmit: Hülya Yıldırım
Gebze: Çetin Töngel
Derince: Kenan Baş
Körfez: Vedat Taştekin
Çayırova: Hasan Yıldız
Kartepe: Temel Ofluoğlu
Dilovası: Hakan Ercan
Gölcük: Gülten Erenkaya
Çayırova: Hasan Yıldız
Karamürsel: Şengül Karlıkaya