Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Bolu
Bolu'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Bolu'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Bolu'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Bolu: Fatih Metin (Cumhur ittifakı)
Dörtdivan: Hasan Uzunoğlu
Gerede: Mustafa Allar
Göynük: Kemal Kazan
Kıbrıscık: Osman Cabgu
Mengen: Zeki Ozulluoğlu
Mudurnu: Vedat Özkan
Seben: Fatih Kavak
Yeniçağa: Recayi Çağlar
- Cumhuriyet Halk Partisi
Bolu: Tanju Özcan (Millet İttifakı)
Dörtdivan: İlyas Özalp (Millet İttifakı)
Göynük: Necdet Yıldıran (Millet İttifakı)
Kıbrıscık: Emin Tekemen (Millet İttifakı)
Mengen: Turhan Bulut (Millet İttifakı)
Mudurnu: Mehmet İnegöl (Millet İttifakı)
Yeniçağa: Adan Güngör (Millet İttifakı)
- Halkların Demokratik Partisi
Bolu: Aslı Yolci, Güner Yavuz
- Milliyetçi Hareket Partisi
Dörtdivan: Durmuş Ünal
Gerede: Ramazan Güler
Göynük: Ahmet Çankaya
Kıbrıscık: Ersin Ercan
Mengen: Ali Budak
Mudurnu: Necdet Türker
Seben Hakan Cankurtaran
Yeniçağa: Mustafa Zeki Egeci
- İYİ Parti
Gerede: Orhan Ünaldı (Millet İttifakı)
Seben: Enver Erkaygusuz (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Bolu: Turan Kılınç
Dörtdivan: Mustafa Yeler
Gerede: Muzaffer Boyacı
Göynük: Faruk Binay
Kıbrıscık: Mahmut Belge
Mengen: Salih Erkan
Mudurnu: Gökhan Yılmaz
Seben: Ünal Güngör
Yeniçağa: Yahya Doğanay
- Büyük Birlik Partisi
Gerede: Ahmet Emin Serin
- Bağımsız Türkiye Partisi
Bolu: Suat Hayri Sapmaz
Dörtdivan: Zeliha Ağladıoğlu
Gerede: İsmail İnceayan
Göynük: Mustafa Yağcı
Kıbrıscık: Sonat Ataman
Mengen: Necati Yağcı
Mudurnu: İsmail Dedeoğlu
Seben: Savaş Yener
Yeniçağa: Mesut Dikici
- Türkiye Komünist Partisi
Bolu: Cihan Sezer