Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
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Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu

Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
05.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:30

HATAY'da, geçtiğimiz hafta ilk kez görüntülenen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balık baykuş, kaçak avcıların kurbanı oldu.

HATAY'da, geçtiğimiz hafta ilk kez görüntülenen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balık baykuş, kaçak avcıların kurbanı oldu. Tüfekle vurularak yaralanmış halde bulunan balık baykuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan geçtiğimiz hafta Samandağ ilçesinin Yaylıcı mevkisinde, ilk kez görülen 'balık baykuş'u görüntüledi. Hatay'da görülen 370'inci tür olarak kaydedilen balık baykuşu önceki gün yaralı halde bulundu. Kaçak avlanan avcılar tarafından tüfekle vurulduğu belirlenen kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.  Türkiye'de ender görülen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'balık baykuş'u yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, balık baykuşunun Türkiye ve bölge doğal yaşamı için çok önemli bir veri olarak kaydedildiğini belirterek, "Çok üzgünüm çok. Cümle kurarken bile o kadar zorlanıyorum. Vücudunda av yaraları bulunan bu nadir canlı, kaçak ava kurban gitti" dedi.

Subaşı Kuş Kelebek ve Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan da Hatay'da ilk kez görüntülenen balık baykuşun ülkenin en nadir baykuş türü olduğunu, ölümüne çok üzüldüğünü söyledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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