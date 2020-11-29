Gece öldürülen gencin cansız bedeni sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sabah saatlerinde bulundu

İstanbul Küçükçekmece'de dün akşam saatlerinde 19 yaşındaki bir genç göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle gencin cansız bedeni sabah saatlerinde bina sakinleri tarafından bulundu.

Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi 2041 Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre C.B isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle binanın apartman boşluğunda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce göğsünden bıçaklandı. Sabah sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte iki katlı binanın sakinleri, apartman boşluğunda hareketsiz yatan birini gördü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAK DARBESİ ALMIŞ

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bina içine giren sağlık ekipleri göğsünden bıçak darbesi alan 19 yaşındaki C. B. isimli gencin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri bina içinde ve çevresinde geniş çaplı araştırma yaptı.

C.B.'nin cansız bedeni tabuta konularak otopsi işlemleri için cenaze arabasıyla morga kaldırıldı. Polis C.B.'yi öldüren kişi ya da kişileri arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı