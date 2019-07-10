Gece Modu, Samsung Galaxy S9 ve Note9 Kameralarında Çökmeye Neden Oluyor

Samsung, kısa bir süre önce Galaxy Note9 ve Galaxy S9 kamera uygulamaları için gece modu özelliğini kullanıcıların hizmetine sundu. Bazı kullanıcılar, bu özelliği sorunsuz bir şekilde kullanabilirken bazı kullanıcılarsa bu modun, kamera uygulamasının çökmesine neden olduğunu belirtiyorlar.

Samsung forumlarında kullanıcılar tarafından açılan konulara göre Galaxy S9 ve Galaxy Note9 modellerinden bazıları, bu mod açıldığı zaman bir uyarı gönderiyor. Uyarıda "Kamera Uygulaması Başarısız Oldu." şeklinde bir hata mesajı bildiriliyor ve kamera çalışmıyor.

Galaxy S9 ve Galaxy Note9'un kamera çökme sorunu için alternatif çözüm

Üstelik bu ilginç sorun her kullanıcıyı aynı oranda etkilemiyor. Bazı kullanıcılar bu sorunu nadiren yaşadıklarını bildirirken bazı kullanıcılar için pek çok denemelerinde kamera uygulamasının çöktüğünü ifade ediyorlar.

Konuyla ilgili olarak geçici bir çözüm olarak fotoğrafların en boy oranını varsayılan 4: 3'ten 16: 9'a çevrilebilir ancak bu da kameranın kalitesini düşüren bir durum. 4: 3 oranında 12 megapiksel olan kamera çözünürlüğü, en boy oranları 16: 9 yapıldığı zaman 9.1 megapiksele düşüyor.

Kamera çökme problemine tam olarak neyin sebep olduğu bilinmiyor ancak Samsung'un en kısa zamanda küresel ölçekte bir çözüm üretmesi gerekiyor.