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Gece kulübünde kavga: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan - Haberler | Güncel
Gece kulübünde kavga: 4 yaralı

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, bir gece kulübünde çıkan kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, bir gece kulübünde çıkan kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Tabaklar Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde gerçekleşti. İsmail Yanarataş, Osman Gazi Kondal ile Mustan Mert, oğulları Halil ve Bekir Mert, İlhan Ayan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı. İddiaya göre olayın büyümesi üzerine İsmail Yanarataş ve Osman Gazi Kondal, üzerlerinde bulunan bıçakla karşı gruba saldırdı.Olayda Mustan Mert, oğulları Halil ve Bekir Mert ile İlhan Ayan yaralandı. Haber verilmesi üzerine gece kulübüne çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırganlar ise olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındı.


Gece kulübünde kavga: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan - Son Dakika Haberleri
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