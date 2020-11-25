Gece ayrı, gündüz ayrı güzel
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gece ayrı, gündüz ayrı güzel

25.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 25.11.2020 01:01
Gece ayrı, gündüz ayrı güzel

Kütahya'da ışıklandırılan tarihi Hisar Kalesi, hem gece, hem de gündüz görüntüsüyle adeta göz kamaştırıyor.

Kütahya'da ışıklandırılan tarihi Hisar Kalesi, hem gece, hem de gündüz görüntüsüyle adeta göz kamaştırıyor.

Kütahyalı seyyah, ilim adamı, yazar ve halk bilimci Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde adından söz ettiği Hisar Kalesi, 72 burcuyla Türkiye'nin üçüncü büyük kalesi durumunda olduğunu belirtildi. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tarihi Hisar Kalesi'ndeki ışıklandırma çalışmasının sona erdiğini belirterek, kalenin artık ışıl ışıl görüntüsüyle hizmete vermeye başlayacağını ifade etti. Tarihle sanatın iç içe geçtiği Kütahya'da tarihi kalelerin kent merkezi Maruf Mahallesi'nde olduğunu belirten Belediye Başkanı Alık Işık, "Hisar Kalesi'nin ışıklandırılması Kütahyalıların yıllardır hayaliydi. Bu çalışma çok şükür tamamlandı. Geceleri ışıl ışıl görüntüsüyle tarihi kalemiz ayrı bir güzel" diye konuştu.

Yaz mevsiminde yeşiline, kış mevsiminde beyazına hayran olacağınız; her mevsim farklı bir güzellikle konuklarını büyüleyen Kütahya Kalesi'nin gündüzü ve gecesi de bambaşka güzellikler saklıyor.

Tarihi Hisar Kalesi M.S. 8. yüzyılda inşa edilmiş bir Bizans eseri olduğunu kaydedildi. Tarihi kale, Bizans İmparatorluğunun ömrünü tamamlamasının ardından sırasıyla Selçuklu, Germiyanoğlu ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından kullanılmış; yapılan ilave ve onarımlarla günümüze ulaşmış ve bugün o heybetli duruşuyla hala zamana meydan okuyor.

Kalenin İHA tarafından gece ve gündüz havadan çekilen görüntüsü, şaheserin ihtişamı gözler önüne serdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Güvenli yolculuk için Akçaray'a gece gündüz bakım
Güvenli yolculuk için Akçaray'a gece gündüz bakım
Ayşe Öğretmen, öğrencileri için gece gündüz koşturuyor
Ayşe Öğretmen, öğrencileri için gece gündüz koşturuyor
Tarihi Hisar Kalesi, hem gece hem de gündüz görüntüsüyle göz kamaştırıyor
Tarihi Hisar Kalesi, hem gece hem de gündüz görüntüsüyle göz kamaştırıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Ersin Tatar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin İrem Derici Demet Akalın Bülent Ersoy Mustafa Topaloğlu
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Okan Buruk Dorukhan Toköz Christian Luyindama
Tüm Haberler Medya İstifa Galatasaray Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gece ayrı, gündüz ayrı güzel - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 01:02:58. #1.14#
title