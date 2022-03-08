Geççek mi Geçmicek mi Doğuş'tan Olay Şarkı

Müzik camiasının başarılı ismi Doğuş, yeni şarkısı 'Geçmicek'i Recep Yenigün yönetmenliğinde kliplendirdi. Önceki gün Levent Yeraltı stüdyolarında gerçekleşen klip çekim ile yeni şarkısını taçlandıran Doğuş, klibinde kaptan kıyafeti giydi.

'Geçmicek' isimli şarkısı ile Tarkan'a atıfta bulundu yorumlarını da beraberinde getiren Doğuş, yöneltilen sorular üzerine, "Olabilir ya da olmayabilir bunun yorumunu dinleyiciye bırakıyorum. Yapılan yorumları saygıyla karşılıyorum fakat çok önceden zemini hazırlanmış bir şarkı bu. Ben sanatımı icra ederim sadece, 97'den beri bu böyle bence herkes kendi işine baksın" dedi.

Yakın zamanda müzikseverlerle buluşacak olan şarkı, yayınlanmadan trend topicler listesine girerek sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Snob Magazin / Magazin