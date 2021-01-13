Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet
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Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet

13.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:43

Dağlık Karabağ konusundaki üçlü görüşme öncesi liderleri kapıda karşılayan Putin ile Aliyev arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Putin, Aliyev'e "Orası (Azerbaycan) soğuk mu?" diye sordu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Dağlık Karabağ konusundaki üçlü görüşme yapılmıştı.

PAŞİNYAN'I BEKLEDİLER

O zirvenin öncesine dair ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Görüşme öncesi liderleri kapıda karşılayan Putin, Aliyev ile geç kalan Paşinyan'ı beklemeye başladı.

"ORASI SOĞUK MU?"

Rus lider Putin, uzun süren sessizliğin ardından gelişigüzel bir konu açarak, "Orası (Azerbaycan) soğuk mu?" diye sordu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise, "Hayır, normal, 5-6 derece" cevabını verdi.

Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet
Haber Yorumları (22)
REALİST: hepsi kukla herkes kukla biliyormusunuz nede abd başkanı ne rusya lideri kendi inisiyafitinde değiller üst akıl dedikleri unsur var tüm dünya siyasetine ve siyasetçilerine yön veren sanırım bu da ingiltere kraliyet ailesi eski mısır firavun soyundan gelenler
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MEMOLİ: Türkiye te sinek ikili muamelesi yaptılar. Ama biz nelerle uğraşıyoruz
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DÜTTÜRÜ DÜNYA: Puti ne bak hele, 7 düvele nam salmış bizimkileri kapıda bekletiyor peşinyan efendiyi de kapıda bekliyor. Savaş kazanmış Aliyev, neredeyse putinin eteklerine kapanacak, demekki neymiş öyle ekranlara çıkıp asarız keseriz biz kralız demekle olmuyormuş. Ayrıca Türkiye neden yok o görüşmelerde, putin, Aliyev ve peşinyan hiç yakıştıramadım size neden bizi çağırmadınız.
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