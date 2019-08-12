Gebze'de orman yangını (2)

12.08.2019 19:09

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki orman yangını, bir parfüm fabrikasına sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Mollafenari Pelitli Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Bölgedeki bir parfüm fabrikasına sıçrayan yangına, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra söndürme helikopterleriyle de müdahale edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA