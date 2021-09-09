Gazze Şeridi'nde en büyük balıkçı teknesinin yapım çalışmaları sürüyor
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Gazze Şeridi'nde en büyük balıkçı teknesinin yapım çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

- (Özel) Gazze Şeridi'nde en büyük balıkçı teknesinin yapım çalışmaları sürüyor Filistin'in Gazze Şeridi'nde İsrail'in uyguladığı ablukaya rağmen en büyük balıkçı teknesinin yapım çalışmaları sürüyor.

- (Özel) Gazze Şeridi'nde en büyük balıkçı teknesinin yapım çalışmaları sürüyor

GAZZE - Filistin'in Gazze Şeridi'nde İsrail'in uyguladığı ablukaya rağmen en büyük balıkçı teknesinin yapım çalışmaları sürüyor.

Filistin'in Gazze Şeridi'nde İsrail'in uyguladığı ablukaya rağmen en büyük balıkçı teknesinin yapım çalışmaları sürüyor. 21 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde olan teknenin yapım çalışmaları 3 ay önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Khan Yunus kentinde başlamıştı. Filistinli balıkçı Khaled Alwan, projenin balıkçıları destekleyen bir hayır kurumunun desteği ile yapıldığını belirterek, ailelerine destek olmak için 15 düşük gelirli balıkçının teknede istihdam edileceğini söyledi. Gerekli malzemelerinin bulunması halinde teknenin haftalar içinde çalışmaya hazır hale gelebileceğini söyleyen Alwan, "Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ardından teknenin dış kısmının imalatına ulaştık. İsrail'in ablukası nedeniyle şu anda Gazze'de bulunmayan ekipmanlardan demir, motor, jeneratör, el feneri ve gösterge paneli aşamasına henüz girmedik" dedi. Alwan, İsrail'in balıkçı teknelerinin yapımına yönelik ahşap ve demirin yanı sıra balıkçılık malzemeleri ve tekne parçalarının girişini engellediğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nde en büyük balıkçı teknesinin yapım çalışmaları sürüyor
Gazze Şeridi'nde en büyük balıkçı teknesinin yapım çalışmaları sürüyor
Gazze Şeridi'nde en büyük balıkçı teknesinin yapım çalışmaları sürüyor
Gazze Şeridi'nde en büyük balıkçı teknesinin yapım çalışmaları sürüyor
Gazze Şeridi'nde en büyük balıkçı teknesinin yapım çalışmaları sürüyor
Gazze Şeridi'nde en büyük balıkçı teknesinin yapım çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

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Gazze Şeridi'nde en büyük balıkçı teknesinin yapım çalışmaları sürüyor - Haberler
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