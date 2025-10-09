Gazze görev gücü nedir, Gazze görev gücünde hangi ülkeler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Mısır'dan gelen müjdeli haberi paylaşan Erdoğan, Gazze'ye acilen yardım ulaştırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Gazze'deki görev gücünde yer alacağını da duyurdu.

GAZZE GÖREV GÜCÜ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Mısır'dan müjdeli haber geldi, bundan sonra acilen Gazze'ye yardım ulaştırılması lazım" diyerek insani yardımın önceliğine dikkat çekti. Türkiye'nin, Gazze'de kurulacak "görev gücü" içinde aktif rol alacağını da duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ateşkes sürecinin başından itibaren sürece aktif katkı verdiğini belirterek anlaşmadan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Erdoğan, "Bizim de ilk baştan itibaren aktif katkı verdiğimiz anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyoruz" sözleriyle, diplomatik girişimlerin Türkiye'nin öncülüğünde şekillendiğini vurguladı.

Erdoğan, anlaşmanın ardından önceliğin kapsamlı insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması olduğunu belirtti. Rehine ve mahkum takasının yanı sıra, İsrail'in saldırılarını durdurması ve belirlenen hatlara geri çekilmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Türkiye'nin, anlaşmanın maddelerinin "harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğini" söyledi.

GAZZE GÖREV GÜCÜNDE TÜRKİYE DE YER ALACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın sahadaki uygulamalarını izlemek üzere kurulacak uluslararası görev gücünde Türkiye'nin de yer alacağını açıkladı. Erdoğan, bu kapsamda "Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız" dedi. Ayrıca, ateşkese katkılarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Gazze görev gücü ile ilgili detaylar geliyor...