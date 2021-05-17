Gazze'de umutlu bekleyiş sevinç çığlıklarıyla son buldu: 6 yaşındaki Filistinli çocuk enkazdan sağ kurtarıldı

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik zulmü aralıksız devam ediyor. İsrail tarafından dün Gazze'ye gerçekleştirilen hava saldırısında evleri vurulan 6 yaşındaki Suzy Ashkantna 7 saatlik çabanın ardından, mucizevi şekilde enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı muamelesi devam ederken, İsrail ordusu kadın çocuk demeden saldırmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ne hava saldırılarında dün evleri hedef alınan 6 yaşındaki Suzy Ashkantna'nın enkazdan çıkarılması için yürütülen çalışmadan sevindiren haber geldi.

ANNESİ VE 4 KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suzy Ashkantna, sivil savunma ekipleri tarafından 7 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Küçük kızın tedavi için Al-Shifa Hastanesine sevk edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıda küçük kızın annesinin ve 4 kardeşinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail saldırıları sırasında başka bir küçük kızın ise dua ettiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

10 MAYIS'TAN BU YANA BOMBA ALTINDALAR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları 10 Mayıs'tan bu yana devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye, yaralıların sayısının ise bin 400'e yükseldiği aktarılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı