Gaziosmanpaşa'da laf atma kavgasında 1 kişi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi - Haberler
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Gaziosmanpaşa'da laf atma kavgasında 1 kişi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa'da laf atma kavgasında 1 kişi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi Gazismanpaşa'da laf atma tartışmasının ardından silahlı kavgaya dönen olayda, bir kişiyi bacağından vuran şahıs adliyeye sevk edildi.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Gaziosmanpaşa'da laf atma kavgasında 1 kişi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Gazismanpaşa'da laf atma tartışmasının ardından silahlı kavgaya dönen olayda, bir kişiyi bacağından vuran şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Samet G. ile Emrullah S. arasında kavga çıkmıştı. Yanında silahı olan şüpheli Samet G., Emrullah S.'yi bacağından vurmuştu. Olayın ardından çevredekiler tarafından dövülen Samet G., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Samet G., adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da laf atma kavgasında 1 kişi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da laf atma kavgasında 1 kişi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da laf atma kavgasında 1 kişi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da laf atma kavgasında 1 kişi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da laf atma kavgasında 1 kişi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

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