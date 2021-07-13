Gaziosmanpaşa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Gaziosmanpaşa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Koç'un kullandığı 41 H 9758 plakalı otomobil, Ertuğrul Gazi Caddesinde aynı yönde seyreden Yusuf Demirbaş idaresindeki 34 DED 233 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletten düşen Yusuf Demirbaş ve beraberindeki Bekir Becel yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Demirbaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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Gaziosmanpaşa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Haberler
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