Gaziosmanpaşa'da otomobil manav reyonuna girdi, iki müşteri ve bir çalışan saniyelerle kurtuldu
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Gaziosmanpaşa'da otomobil manav reyonuna girdi, iki müşteri ve bir çalışan saniyelerle kurtuldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİOSMANPAŞA'da dün sabah saatlerinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir sokaktan çıkan panelvan minibüse çarpmamak için park halindeki bir otomobile de çarparak marketin manav reyonuna girdi.

GAZİOSMANPAŞA'da dün sabah saatlerinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir sokaktan çıkan panelvan minibüse çarpmamak için park halindeki bir otomobile de çarparak marketin manav reyonuna girdi. Kaza sonrası sürücü yara almazken, iki müşteri ve bir market çalışanı kazadan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı marketin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. 

Kaza Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde dün sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve plakası alınamayan bir otomobil 1110 Sokak'ta seyir halindeyken 1106 Sokaktan çıkan panelvan minibüse çarpmamak için park halindeki bir otomobile de çarparak marketin manav reyonuna girdi. Kaza sonrası sürücü yara almazken, iki müşteri ve market çalışanı kazada yaralanmaktan saniyelerle kurtuldu. Manav reyonundaki sebze ve meyveyeler etrafa saçıldı. Market görevlileri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili iş yeri çalışanlarından bilgi aldı. Kazaya karışan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Kaza anı ise marketin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde önce bir müşteri ardından da başka bir müşterinin marketin içine girdiği görülüyor.  Daha sonra da market görevlisi reyonun diğer tarafına geçtiği esnada hızla gelen otomobil park halindeki bir otomobile çarpıp manav reyonuna giriyor. Görüntülerin sonunda ise kaza sonrası yara almayan otomobilin sürücüsünün araçtan indiği görülüyor. 


- İstanbul
Gaziosmanpaşa'da otomobil manav reyonuna girdi, iki müşteri ve bir çalışan saniyelerle kurtuldu
Gaziosmanpaşa'da otomobil manav reyonuna girdi, iki müşteri ve bir çalışan saniyelerle kurtuldu
Gaziosmanpaşa'da otomobil manav reyonuna girdi, iki müşteri ve bir çalışan saniyelerle kurtuldu
Gaziosmanpaşa'da otomobil manav reyonuna girdi, iki müşteri ve bir çalışan saniyelerle kurtuldu
Gaziosmanpaşa'da otomobil manav reyonuna girdi, iki müşteri ve bir çalışan saniyelerle kurtuldu
Gaziosmanpaşa'da otomobil manav reyonuna girdi, iki müşteri ve bir çalışan saniyelerle kurtuldu
Gaziosmanpaşa'da otomobil manav reyonuna girdi, iki müşteri ve bir çalışan saniyelerle kurtuldu
Gaziosmanpaşa'da otomobil manav reyonuna girdi, iki müşteri ve bir çalışan saniyelerle kurtuldu
Gaziosmanpaşa'da otomobil manav reyonuna girdi, iki müşteri ve bir çalışan saniyelerle kurtuldu
Gaziosmanpaşa'da otomobil manav reyonuna girdi, iki müşteri ve bir çalışan saniyelerle kurtuldu
Gaziosmanpaşa'da otomobil manav reyonuna girdi, iki müşteri ve bir çalışan saniyelerle kurtuldu
Gaziosmanpaşa'da otomobil manav reyonuna girdi, iki müşteri ve bir çalışan saniyelerle kurtuldu
Gaziosmanpaşa'da otomobil manav reyonuna girdi, iki müşteri ve bir çalışan saniyelerle kurtuldu
Gaziosmanpaşa'da otomobil manav reyonuna girdi, iki müşteri ve bir çalışan saniyelerle kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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