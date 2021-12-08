Gaziosmanpaşa'da cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: "Yanlışlıkla öldürmüşler" - Haberler
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Gaziosmanpaşa'da cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: "Yanlışlıkla öldürmüşler"

Gaziosmanpaşa'da cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da 21 yaşındaki Yunus Emre Duman'ın aracında kurşunlanarak öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da 21 yaşındaki Yunus Emre Duman'ın aracında kurşunlanarak öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlılar, Duman'ı husumetli oldukları bir kişiye benzettikleri için kurşun yağmuruna tuttuğu öğrenildi. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 5 Aralık Pazar günü Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki farklı grup arasında daha önceden tartışma ve kavga yaşanmıştı. Kavganın taraflarından olan bir kişi, 21 yaşındaki Yunus Emre Duman'ın aracını husumetli olduğu kişinin aracına benzetti. Aracı kovalayan zanlı, ateş etmeye başladı. Aracında ailesiyle seyreden Yunus Emre Duman, vücuduna isabet eden 2 adet kurşunla hayatını kaybetti. Katil zanlısı yanındaki 5 şüpheliyle kayıplara karıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelendi. Ekipler, olayı 18 yaşından küçük E.S.'nin gerçekleştirdiği tespit etti. E.S. ile birlikte olayla ilgileri bulunduğu belirlenen C.K., E.D., O.H., B.B., E.S. ve N.S. isimli beş şüpheli daha gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ve üç mermi de ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin husumetli olduğu kişinin aracını gördükten sonra arka caddeye koştuğu görülüyor. Araca ateş açan şüpheliler, geldikleri sokaktan koşarak uzaklaşıyor. Bir başka kamera görüntüsünde 2 kırmızı araç arka arkaya giderken isabet alan aracın kaza yaptığı görülüyor. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürmüşler

Gaziosmanpaşa'da cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürmüşler

Gaziosmanpaşa'da cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürmüşler

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