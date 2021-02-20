Gaziosmanpaşa'da baba 2 oğlunu bacağından vurdu

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü

Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti

Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular

Gaziosmanpaşa'da baba 2 oğlunu bacağından vurdu

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir baba, 2 oğlunu tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen saldırgan baba gözaltına alınırken, oğulları hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Narlı Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kısıtlama saatinde evde ailesiyle oturan Nizamettin Güneş(65), oğulları Kartal Güneşve Doğan Güneş'lebilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşadı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Nizamettin Güneş evde bulunan ruhsatsız tabancayla oğullarına ateş etti. Açılan ateş sonucu Doğan Güneş ve Kartal Güneş bacaklarından yaralandı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri kendini eve kilitleyen saldırgan babayı uzun uğraşların ardından gözaltına aldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ENES SUCU