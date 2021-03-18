Gaziosmanpaşa'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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Gaziosmanpaşa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

18.03.2021 22:16 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:40
Gaziosmanpaşa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Gaziosmanpaşa'da yabancı uyruklu iki kişi arasında çıkan kavgada, taraflardan 1'i aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da yabancı uyruklu iki kişi arasında çıkan kavgada, taraflardan 1'i aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Karayolları Mahallesi 648. Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri belindeki bıçağı çıkararak kavga ettiği kişiye doğru savurmaya başladı. Vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kişi yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Yabancı uyruklu kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri ise bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"DEFALARCA KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ"

Olayı gören bir vatandaş, "Evdeydim. Evim yakında zaten. Kavga gürültü sesine çıktım. Benim biraderim de kavgayı ayırıyordu. Bunlardan bir tanesi bıçak çıkartıyor. Pakistan uyruklular. Herhalde elbise çalmışlar. Zaten birbirlerini arıyorlardı. Sonra o da cebinden bıçağı çıkartmış. Defalarca kalbinden bıçaklamış. Sonra tekrar sese çıktığımda polisler hemen yetişti zaten. İki kişi kavga ediyorlardı. Diğerleri kalabalık halde burada kalıyorlar. Yardım edelim diye içeri alıyorlar. Bunlar burada daha çok oto yıkamalarda ve tekstil atölyelerinde çalışıyorlar. Çoğu da kağıt topluyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Gaziosmanpaşa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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