Gaziler Günü dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

"19 Eylül Gaziler Günü" törenleri kapsamında Kartal Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programı düzenlendi.

Törene, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Deniz Teknik Komutanı Vekili Doktor Mühendis Albay Eryiğit, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, İlçe Sağlık Müdürü Bekir Necati Şimşek, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serkan Sağbili ile birlikte kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Atatürk Anıtı'na sırasıyla çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Gaziler Günü münasebeti ile paylaştığı yazıda, "Gaziler Günü için düzenlenen törende Atatürk Anıtımıza çelengimizi sunduk. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; vatanımız için canı pahasına mücadele etmiş olan tüm gazilerimizi, şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Gökhan Yüksel, törenin ardından gazilerle kahvaltılı programda bir araya geldi. - İSTANBUL