'Gaziantep'te Yaşam' Sergisi Açıldı

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD) 30'uncu kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde üyelerinin çektiği fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi açtı. İl Halk Kütüphanesi Güzel Sanatlar Sergi Salonu'nda açılışı yapılan sergiye; GAFSAD Başkanı Hasan Yelken, Kültür ve Turizm il Müdürü Mehmet Bülent Öztürk ile fotoğraf sanatçıları katıldı.

28 fotoğrafın bulunduğu 'Gaziantep'te Yaşam' isimli serginin açılışında konuşan dernek başkanı Hasan Yelken, Sergimiz Gaziantep'te çekilen fotoğraflardan oluşuyor. Bu nedenle sergimizin adı 'Gaziantep'te Yaşam' olarak belirledik dedi.

'Gaziantep'te Yaşam' konulu sergi, 6 Mart tarihine kadar açık kalacak.