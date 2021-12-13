Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler üç adreste yaptığı aramada, 950 gram metamfetamin, 800 gram sentetik uyuşturucu, 140 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

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AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri

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