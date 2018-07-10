Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarısalkım, Akdere ve Hacıbaba mahallelerinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 538 kök hint keneviri, 150 gram esrar, 1 kilo 500 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 63 gram sentetik bonzai maddesi, bin 600 lira para ve 1 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.