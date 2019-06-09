Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı
GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 AT 366 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarpıp takla attı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
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