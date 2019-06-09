Gaziantep'te trafik kazası 4 yaralı
Gaziantep'te trafik kazası 4 yaralıGaziantep'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'te trafik kazası 4 yaralı
Gaziantep'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 27 AT 366 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarpıp takla attı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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