Gaziantep'te tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı
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Gaziantep'te tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep'te tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Gaziantep'te tefecilik ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonda, 1'i kamu görevlisi 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te tefecilik ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonda, 1'i kamu görevlisi 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında kurulan internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis oynatıldığı, bahis oynayan şahısların borçlandırılarak yüksek faizle senet imzalatıldığı ve bu yöntemle tefecilik yapıldığını tespit etti.

Bu kapsamda, 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine operasyon düzenleyen ekipler, 1'i kamu görevlisi 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Operasyonda, 2 tabanca, bunlara ait 2 şarjör ile 14 fişek, 24 milyon liralık 44 kişiye ait senet, 3 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 9 cep telefonu, çok sayıda mali evrak ile dijital materyaller ele geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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