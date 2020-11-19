Gaziantep'te tedbirleri unutanlar uyarıldı
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Gaziantep'te tedbirleri unutanlar uyarıldı

19.11.2020 15:48 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:11
Gaziantep'te tedbirleri unutanlar uyarıldı

KORONAVİRÜS vaka sayılarının yüksek olduğu Gaziantep'te, çarşılarda yoğunluk devam ediyor.

KORONAVİRÜS vaka sayılarının yüksek olduğu Gaziantep'te, çarşılarda yoğunluk devam ediyor. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal edenlere cezai işlem uyguluyor.

Vaka sayılarında artış olan Gaziantep'te halk, çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan gezmeyi ve alışveriş yapmayı sürdürüyor. Yoğunluğun gözlendiği caddelerde birçok kişi, maskelerini çene altında tutarken, polis ve zabıta ekipleri maske, sosyal mesafe yeme-içme ve sigara kullanılmaması için uyarı yapıyor. Polis tarafından uyarıları dikkate almayan vatandaşlara ise koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri için idari para cezası kesiliyor.

Vatandaşlar ve yetkililer ise maske takmaya ve sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, çarşıdaki yoğunluğun azalması gerektiğini söylüyor.

Gaziantep'te tedbirleri unutanlar uyarıldı
Gaziantep'te tedbirleri unutanlar uyarıldı
Gaziantep'te tedbirleri unutanlar uyarıldı
Gaziantep'te tedbirleri unutanlar uyarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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