Gaziantep'te, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Gaziantep'te, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep'te, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandıGAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Doğan yönetimindeki 27 UM 828 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, devrildi. Kazada, sürücü Abdurrahman Doğan ile otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Gaziantep'te, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Gaziantep'te, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Gaziantep'te, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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