Gaziantep'te Suda Yüzde 12 İndirime Gidildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, suda yüzde 12 oranında indirim yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısının birinci bileşimi, Başkan Fatma Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Kurulu için toplanan meclis, suda yüzde 12 oranında indirime gitme kararı aldı.Büyükşehir Belediyesi, daha önce 2018 ocak ayında yüzde 15 oranında düşürdüğü su tarifesini güncelleyerek, bir yılda toplamda yüzde 27 oranında indirime gitmiş oldu.

Şahin, meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan Düzbağ Projesi'nin 43 gün içinde tamamlanacağını belirterek Kahramanmaraş'tan doğan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e ulaştıracaklarını söyledi.

Yapılan işin büyüklüğünün farkına varılmasını isteyen Şahin, şunları kaydetti:

"Bu meclis çok büyük bir işe imza attı. Bu tam 1 milyar liralık bir yatırım. Bir belediye yatırımının nasıl bir devlet yatırımına dönüştürüldüğüne tanıklık ettik. GASKİ'nin bu projesi sayesinde yılda 125 milyon liralık elektrik masrafı şehrin cebinde kalacak. Bu tasarruf zamanla vatandaşa yansıyacak. Aslında bu, meclisin başarısı, meclisin becerisidir. Proje ve kaynak üretme kapasitesi olan GASKİ'nin sayesinde hükümetin yatırım programında olmamasına rağmen büyük uğraşlar ve çabaların ardından Melen'den sonra en büyük su yatırımı olan Düzbağ İçmesuyu Projesi'ni, 2 yılda tamamlama noktasına getirdik. Bir yılda suda yüzde 27 indirim yapan başka bir şehir yok. Bu iş, yetişmiş beşeri sermaye istiyor. GASKİ'nin bütün teknik ekibine teşekkür ediyorum."

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler de Düzbağ Projesi'ne ilişkin meclis üyelerini bilgilendirdi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinin bir önceki gelir ve giderleriyle bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimi için denetim komisyonuna üye seçimi yapıldı.

Kaynak: AA