Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske unutuldu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarının arttığına işaret ettiği kentlerden olan Gaziantep'te, çarşılarda yoğunluk devam ediyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarının arttığına işaret ettiği kentlerden olan Gaziantep'te, çarşılarda yoğunluk devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, uyardığı ve vaka sayılarında artışa dikkat çektiği 7 ilden biri olan Gaziantep'te, vatandaşlar Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapmayı sürdürüyor. Yoğunluğun gözlendiği birçok noktada, vatandaşlar maskelerini kollarında ve çene altında tutuyor. Polisler, sosyal mesafe kuralına uymayan ve maskesiz dolaşanlara koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri için idari para cezası kesti.

Ceza yiyen bir vatandaş artık maskesini hiç çıkarmayacağını ifade ederken, çarşıda alışveriş yapanlar ise kalabalığın çok fazla olduğunu ve sosyal mesafeye çok dikkat edilmediğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI