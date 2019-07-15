Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine tabancayla ateş açtı.

Bu sırada silahla vurularak ağır yaralanan Samet Coşkun (16), ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Coşkun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA