Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Haberler
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Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Nizip ilçesinde 13-15 Aralık tarihleri arasında sahte içkiden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye yatırılan 10 kişiden 3'ü dün akşam hayatını kaybederken, 7 kişinin ise tedavisine devam ediliyordu. Gaziantep ve Nizip'teki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 7 kişiden biri daha hayatını kaybetti. Metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak tedavi gören 6 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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