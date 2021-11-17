Gaziantep'te sahte altın satmaya çalışan 5 zanlı yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te sahte altın satmaya çalışan 5 zanlı yakalandı

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel
Gaziantep'te sahte altın satmaya çalışan 5 zanlı yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sahte altın satmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sahte altın satmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Alaybey Mahallesi'nde çeyrek, yarım ve tam olmak üzere 741 sahte altının satılmaya çalışıldığı bilgisini edinen ekipler, operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlıların üst aramasında, altınlarla birlikte 25 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 3 cep telefonu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri

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