Gaziantep'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: 5 Yaralı

Gaziantep'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: 5 Yaralı

Gaziantep'in Araban ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: 5 Yaralı

Gaziantep'in Araban ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Araban'dan Adıyaman'ın Besni ilçesine seyreden Lütfü Doğan idaresindeki 27 RK 702 plakalı otomobil, Çat Boğazı mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile Aslı Nur Güner, Ahmet Uçar, Ayşe ve Neriman Doğan yaralandı.

Ambulanslarla Araban Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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