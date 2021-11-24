Gaziantep'te öğretmenlere TÜBİTAK dergisi aboneliğiyle kutlama - Haberler
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Gaziantep'te öğretmenlere TÜBİTAK dergisi aboneliğiyle kutlama

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel
Gaziantep'te öğretmenlere TÜBİTAK dergisi aboneliğiyle kutlama

Gaziantep'teki Şahinbey Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçedeki öğretmenlere TÜBİTAK bilim teknoloji dergisi aboneliği hediye etti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki Şahinbey Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçedeki öğretmenlere TÜBİTAK bilim teknoloji dergisi aboneliği hediye etti.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, öğretmenlerin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

TÜBİTAK'ın her ay bilim ve teknik dergisi çıkardığını anımsatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Bu dergiyi hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize ulaştırmak için ilimizdeki 30 bin öğretmen ve 10 proje okullarımızda okuyan öğrencilerimize verilmek üzere 40 bin aboneliği yapıyoruz. Öğretmenlerimize güzel bir Öğretmenler Günü hediyesi olsun. Öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır. Bu vesileyle genç nesillere modern bilim ve teknolojinin ışığında eğitim-öğretim veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım."

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AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri

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