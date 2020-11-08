Gaziantep'te nişasta fabrikasında yangın
08.11.2020 20:02 | Son Güncelleme: 08.11.2020 20:06
GAZİANTEP'te, nişasta fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
GAZİANTEP'te, nişasta fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın fabrikada zarara yok açtı.
3'üncü Organize Sanayi Bölgesinde bulunan nişasta fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Fabrikada zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI