Gaziantep'te nişasta fabrikasında yangın
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Gaziantep'te nişasta fabrikasında yangın

08.11.2020 20:02 | Son Güncelleme: 08.11.2020 20:06
Gaziantep'te nişasta fabrikasında yangın

GAZİANTEP'te, nişasta fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

GAZİANTEP'te, nişasta fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın fabrikada zarara yok açtı.

3'üncü Organize Sanayi Bölgesinde bulunan nişasta fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Fabrikada zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Gaziantep'te nişasta fabrikasında yangın
Gaziantep'te nişasta fabrikasında yangın
Gaziantep'te nişasta fabrikasında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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