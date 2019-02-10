Gaziantep'te "Kuzey Şehir" Kuraları Çekildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 50 bin konutluk Gaziantep Kuzey Şehir Projesi'nin üç ve dördüncü etabında yer alan 916 konutun kura çekilişi yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Talat Özkarslı Spor Salonu'nda düzenlenen çekiliş töreninde yaptığı konuşmada, memleket işinin gönül işi olduğunu belirterek, konut ihtiyacını karşılamaya devam edeceklerini söyledi.

Göreve geldiğinde kentin yarısının "gri alan" olduğunu aktaran Şahin, "Gri alan dediğim çarpık kentleşme. Şehirler vücutlara benziyor. En küçük damar tıkanırsa oradan hastalanırız. Şehrin sağlıklı büyümesi için gri alanlardan kurtulması lazım." dedi.

150 bin işçinin organize sanayide çalıştığını ifade eden Şahin, bu insanların mutlu edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kira fiyatlarının düşmesi ve konutta arz-talep dengesinin sağlanması gerektiğini söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

"Siz her şeyin en güzeline layıksınız. 'İbrahimli'de ne olacaksa aynı şey Cin Deresi'nde de olacak' dedik. İnsanımızı birbirinden ayırt etmeyeceğiz. 2 bin konut daha yapıyoruz. Kuzey Şehir için yol çalışmalarını yaptık. Mesafe 15 dakikaya inecek. Bu yol 100 trilyona, altyapı maliyeti 200 trilyona mal oldu. 1 Nisan itibarıyla ustalık dönemine giriyoruz. Bu dönemde konut ihtiyacı bitmiş olarak karşınıza geleceğiz."

Şahin, belediye bünyesinde Gazi Konut olarak ev yapımına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik de göç alan büyük kentlere yatırımları arttıracaklarını belirterek, yatay mimariyi tercih edeceklerini kaydetti.

TOKİ olarak Gaziantep'e 21 bin 313 konut inşa ettiklerini aktaran Çelik, çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Törende şehit yakınları ile gazi ve engellilerin konutları kuraya tabi olmadan belirlendi. Ayrıca başvuru yapan tüm emekliler konut sahibi oldu.

Törene, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, Ahmet Uzer ve Mehmet Erdoğan da katıldı.

Kaynak: AA