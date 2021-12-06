Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine operasyon: 1 gözaltı - Haberler
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Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine operasyon: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine operasyon: 1 gözaltı

Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine yönelik operasyonda 185 litre dökme alkol, 25 litre viski aroması ve 16 şişe sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine yönelik operasyonda 185 litre dökme alkol, 25 litre viski aroması ve 16 şişe sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde Şahinbey ilçesinde bir depo ve araçta arama yaptı. Yapılan aramada 185 litre dökme alkol, 25 litre viski aroması, 16 şişe sahte içki, 7 bin adet etiket, bin 500 adet kapak, bin 170 adet boş şişe ele geçirildi. Ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine operasyon: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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