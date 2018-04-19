Gaziantep'te İl Koordinasyon Kurulu toplandı

GAZİANTEP İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı 2'nci dönem toplantısı valilik konferans salonunda yapıldı.

Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ'ın başkanlık yaptığı toplantıya, kaymakamlar ve kurum temsilcileri katıldı. Vali Yardımcısı Uğur Aladağ 2018 yılında il genelinde özel bütçeli kuruşlara ait 317, mahalli idarelere ait 312 olmak üzere toplam 629 projenin yürütüldüğünü söyledi. Aladağ, çalışmalarda nakdi gerçekleşmenin yüzde 41 fiziki gerçekleşmenin ise ortalama yüzde 35 seviyesinde olduğunu kaydetti. Uğur Aladağ, ulaşımın ardından en çok bütçe ayrılan sektörleri eğitim, tarım, diğer kamu hizmetleri, enerji ve sağlık sektörlerinin takip ettiğini ifade etti.