Gaziantep'te hayvanlara özel kış menüsü
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Gaziantep'te hayvanlara özel kış menüsü

26.11.2020 08:48 | Son Güncelleme: 26.11.2020 08:52
Gaziantep'te hayvanlara özel kış menüsü

TÜRKİYE'nin en büyük, dünyanın ise 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kış hazırlıkları başladı.

TÜRKİYE'nin en büyük, dünyanın ise 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kış hazırlıkları başladı. Teknolojik altyapısıyla yerden ısıtmalı kafeslerde barındırılacak hayvanlara mevsim boyunca yüksek kalorili gıdalar verilecek.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 400 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapıyor. Her yıl 4 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan hayvanat bahçesinde su aygırı, yılan, aslan, timsah, deve, fil, maymun gibi hayvanların bakıldığı kafes ya da bölümlerin sıcaklıkları klima ve ısıtıcılarla belli dereceye çıkarılıyor. Sıcaklığın korunduğu odalarda, barınan hayvanların yiyecekleri ise yine kış menüsüne göre hazırlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanların olumsuz kış koşullarından etkilenmemesi için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

ENERJİ VERİCİ YİYECEKLERLE BESLİYORUZ

Hayvanların kış aylarında hastalanmamaları için enerji verici gıdalar verdiklerini ifade eden Özsöyler, şöyle konuştu:

"Havaların soğumasıyla birlikte, hayvanları yüksek enerji ve proteinli besinlerle beslemeye başladık. Özellikle fil, zürafa, aslan ve deve gibi hayvanlarda kalorifer sistemlerini yakmaya başladık. Kendilerine enerji verecek üzüm, incir, keçiboynuzu gibi besinlerle yemlerini destekliyoruz. Diğer havanlara vitamin desteği veriyoruz. Bu kışı hastalanmadan sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için çalışıyoruz. Maymun Can'ı şempanze adasına taşıdık ve alttan ısıtmalı bölgede tutuyoruz. Kendisine kuru üzüm, incir, yer fıstığı ve haftada bir günde tavukgöğsü ile enerji verecek gıdalar veriyoruz."

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Gaziantep'te hayvanlara özel kış menüsü
Gaziantep'te hayvanlara özel kış menüsü
Gaziantep'te hayvanlara özel kış menüsü
Gaziantep'te hayvanlara özel kış menüsü
Gaziantep'te hayvanlara özel kış menüsü
Gaziantep'te hayvanlara özel kış menüsü
Gaziantep'te hayvanlara özel kış menüsü
Gaziantep'te hayvanlara özel kış menüsü
Gaziantep'te hayvanlara özel kış menüsü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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