GAZİANTEP - Ele geçirilen tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 10 Tevrat müzeye teslim edildi
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GAZİANTEP - Ele geçirilen tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 10 Tevrat müzeye teslim edildi

20.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:22

Gaziantep'te dün ele geçirilen tarihi eser olduğu değerlendirilen altın yazmalı 10 Tevrat, jandarmadaki ilk incelemenin ardından müzeye teslim edildi.

Gaziantep'te dün ele geçirilen tarihi eser olduğu değerlendirilen altın yazmalı 10 Tevrat, jandarmadaki ilk incelemenin ardından müzeye teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde bir adreste ele geçirilen tarihi eser olduğu değerlendirilen altın yazmalı 10 Tevrat ilk olarak İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Burada yapılan incelemenin ardından altın yazmalı 10 Tevrat, Gaziantep Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltında bulunan 3 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

GAZİANTEP - Ele geçirilen tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 10 Tevrat müzeye teslim edildi
GAZİANTEP - Ele geçirilen tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 10 Tevrat müzeye teslim edildi
GAZİANTEP - Ele geçirilen tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 10 Tevrat müzeye teslim edildi
GAZİANTEP - Ele geçirilen tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 10 Tevrat müzeye teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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