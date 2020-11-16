Gaziantep'te dron destekli asayiş uygulaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te dron destekli asayiş uygulaması

16.11.2020 17:48 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:53
Gaziantep'te dron destekli asayiş uygulaması

GAZİANTEP'te düzenlenen, dron destekli asayiş uygulamasında, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

GAZİANTEP'te düzenlenen, dron destekli asayiş uygulamasında, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte dron destekli yaptıkları uygulamada, 185 araç ve 293 kişiye yönelik sorgulama yaptı. Uygulamada bir şüpheli üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Tabancaya el koyulurken, ismi açıklanmayan şüpheli, polis ekipleri ekiplerince gözaltına alındı.


Gaziantep'te dron destekli asayiş uygulaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

İlgili Haberler

Helikopter destekli 'güven ve huzur uygulaması' yapıldı
Helikopter destekli "güven ve huzur uygulaması" yapıldı
Çubuk'ta asayiş uygulaması yapıldı
Çubuk'ta asayiş uygulaması yapıldı
Asayiş uygulaması
Asayiş uygulaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Kamala Harris Abdülhamit Gül Nikol Paşinyan
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz İrem Derici Fatih Artman
Spor Ozan Kabak Arda Turan Fatih Terim Deniz Türüç Abdullah Avcı
Daha Fazla Cuma Milli Medya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te dron destekli asayiş uygulaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 17:57:53. #1.14#
title