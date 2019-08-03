Gaziantep'te doktora darp iddiası

Gaziantep'te doktoru darbettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen M.P, doktor S.M'den kendisine istediği ilacı yazmasını istedi.

S.M'nin söz konusu ilacın uzman hekim tarafından yazılması gerektiğini ve kendisinin yazamadığını söylemesi üzerine M.P, doktora önce sözlü saldırıda bulundu ardından darbederek hastanedeki tıbbı cihazlara zarar verdi.

Doktor hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli M.P. ise hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarımıza yapılan saldırıyı ve bu saldırıya mazeret arayanları şiddetle kınıyorum. Adli süreç başlamış olup haklı oldukları her konuda mesai arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu bilmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadığını, hiçbir sağlık çalışanının böyle bir davranışı hak etmediğini söyledi.

Darbedilen doktorun durumunun iyi olduğunu belirten Sarıfakı, "Çok çirkin bir olay yaşandı. Sağlık çalışanlarına yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Olayın hemen ardından doktorumuz darp raporu aldı ama buna rağmen gece nöbetini terk etmedi ve şu anda görevinin başında, özverili bir şekilde hastalara sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil serviste yaşanan bu vahim olayda beyaz kod verilmiş olup, adli mercilere intikal etmiştir. Bu tarz olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA