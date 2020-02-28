Gaziantep'te DEAŞ propagandasına tutuklama

28.02.2020 20:30 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:30

GAZİANTEP'te, sosyal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan R.Ç., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.Ç.'nin sosyal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığını tespit etti. Bunun üzerine R.Ç.'nin belirlenen adresindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA