GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te change oto operasyonu

Polis change otoları İHA'nın görüntülerinden tespit etti

Ağır hasarlı araçların şasi numarasını kopyalayarak çalıntı araçlara aktaran çete, yapılan operasyon ile çökertildi

Operasyonda şasi numarası değiştirilmiş 14 araca el konuldu, 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis, ağır hasarlı araçların şasi numaralarını kopyalayarak, satışı mümkün olmayan araçlara aktaran 3 kişilik çeteye operasyon düzenlendi. Ekipler, İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin çektiği görüntülerden araçların son hallerini kıyaslayarak change otoları tespit etti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ağır hasarlı araçların şasi numarasını keserek ya da kopyalayarak satışı mümkün olmayan araçlara işleyen ya da kaynakla sabitleme yöntemiyle piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda ekipler, 30 ilde 55 araçta yaptıkları incelemeler sonucu 14 aracın şasi numarasının değiştirildiğini tespit etti. Baskında olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şahısların sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

İHA'nın görüntüleri ile tespit yaptılar

Polisler, change edilen ağır hasarlı araçların kazalı yani orijinal change edilmeden önceki hallerini tespit etmek amacıyla İhlas Haber Ajansı'nın çektiği fotolardan faydalandı. Ekiplerin, İHA'nın olay anında yapmış olduğu haberler de kullanılan görüntülerden araçların son hallerini karşılaştırarak, change otoları tespit ettiği öğrenildi.