Gaziantep'te cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep'te cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği

07.02.2021 14:32 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:36
Gaziantep'te cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği

GAZİANTEP'te, şehrin işlek caddeleri ve meydanları, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

GAZİANTEP'te, şehrin işlek caddeleri ve meydanları, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. Kısıtlamayı ihlal edenlere ise polis ekiplerince ceza kesildi. 

Kent genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kısıtlama kapsamında denetimlerde bulunan polis ekipleri, trafikte hareket halindeki araçları durdurarak izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı.


- Gaziantep
Gaziantep'te cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği
Gaziantep'te cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği
Gaziantep'te cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği
Gaziantep'te cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği
Gaziantep'te cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Muharrem İnce Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Çiğdem Karaaslan
Magazin Hadise Sezen Aksu Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Sel İzmir Derbi Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 14:36:36. #1.16#
title