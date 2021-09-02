Eski arkadaşını bıçaklayarak yaraladı
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Eski arkadaşını bıçaklayarak yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eski arkadaşını bıçaklayarak yaraladı Gaziantep'te arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir genç bıçaklanarak ağır yaralandı.

Eski arkadaşını bıçaklayarak yaraladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir genç bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde aralarında eskiden arkadaş olan ve şu an aralarında husumet olduğu öğrenilen bir grup arkadaştan İ.G.denk geldikleri M. Açar'ı vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Açar kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri Açar'ı ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Açar Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından polisin başlattığı çalışmalar sonucu İ.G. yakalanarak gözaltına alındı.

İ.G. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirdi.

Eski arkadaşını bıçaklayarak yaraladı
Eski arkadaşını bıçaklayarak yaraladı
Eski arkadaşını bıçaklayarak yaraladı
Eski arkadaşını bıçaklayarak yaraladı
Eski arkadaşını bıçaklayarak yaraladı
Eski arkadaşını bıçaklayarak yaraladı
Eski arkadaşını bıçaklayarak yaraladı
Eski arkadaşını bıçaklayarak yaraladı
Eski arkadaşını bıçaklayarak yaraladı
Eski arkadaşını bıçaklayarak yaraladı
Eski arkadaşını bıçaklayarak yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Gökhan Özbal

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