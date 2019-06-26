Gaziantep'te Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü toplantısı

Gaziantep'te Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü istişare toplantısı düzenlendi.

Avrupa Birliğinin (AB) 7,5 milyon avro desteğiyle hayata geçirilecek enstitüyle ilgili olarak Ömer Asım Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen akademisyenler ve yurt dışından gelen davetliler katıldı. Toplantıda konuşan Fatma Şahin, Gaziantep ve çevresinde çok önemli bir kültürel miras olduğunu söyledi.

Şahin, işin sonuna yaklaştıklarını belirterek, Geldiğimiz nokta çok önemli. İşin sonuna yaklaştık. Siz değerli bilim insanlarının bize vereceği destek de çok önemli. Çünkü şehrimizin rekabet edebilme gücünü bu alanda görüyoruz. Bilim insanlarının bize vereceği destek de çok önemli. Çünkü şehrimizin rekabet edebilme gücünü bu alanda görüyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA