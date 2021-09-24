Gaziantep'te açılacak 'tiyatro okulu' sanatçı yetiştirecek - Haberler
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Gaziantep'te açılacak "tiyatro okulu" sanatçı yetiştirecek

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Kültür Sanat
Gaziantep'te açılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin tiyatroyla ilgilenenler için kuracağı okulla sanatçı yetiştirilmesi hedefleniyor.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin tiyatroyla ilgilenenler için kuracağı okulla sanatçı yetiştirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gençler, eğitimciler ve hobi olarak tiyatroyla ilgilenmek isteyenler için "Temel Oyunculuk Hobi Grubu", "Temel Oyunculuk Atölyesi", "Eğitimciler İçin Tiyatro Atölyesi" düzenlenecek.

Atölyelerin mülakatları 30 Eylül Çarşamba saat 11.00'da Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda yapılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Nejat Şener, "Tiyatro Okulu"nun kent kültürüne büyük katkısı olacağını belirtti.

Okulun Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bir yatırım olacağını ifade eden Şener, "Sahne sanatları alanında nitelik sahibi kişiler kazanmayı amaçlıyoruz. Gaziantep halkı uzun zamandır beklediği Şehir Tiyatrosu'na kavuşmakla birlikte kendi sanatçılarını da yetiştirebilecek. Deneyimli oyuncularımızla, Gaziantep'in kültür ve sanat hayatına katkı sağlamak üzere buradayız. Açtığımız atölyeler geleceğe yatırımdır, bu yüzden atölyelerin sürecini hızlandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Şener, yazarlık atölyesi için son başvuru tarihinin 1 Ekim Cuma olduğunu belirtti.

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gaziantep'te açılacak 'tiyatro okulu' sanatçı yetiştirecek - Haberler
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