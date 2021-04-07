Gaziantep'te, 9 kilo metamfetamine 2 gözaltı
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Gaziantep'te, 9 kilo metamfetamine 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI - Haberler | Güncel
Gaziantep'te, 9 kilo metamfetamine 2 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada, 9 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

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GAZİANTEP'te, polis ekiplerince durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada, 9 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Araçtaki aramada, 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, farklı otomobille de uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Ekipler, belirlenen aracı durdurarak, yaptığı aramada ise 4 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturuculara el koyan polis, ismi öğrenilemeyen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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